В ГД РФ заявили, что не обсуждали ограничение внесения наличных через банкоматы

Аксаков: ГД РФ не обсуждала лимит на внесение через банкомат более 1 млн рублей
Анастасия Петрова/РИА Новости

Государственная дума РФ не обсуждала инициативу о введении лимита на внесение через банкоматы более 1 млн рублей в месяц. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Нет, не обсуждалось», — ответил депутат на соответствующий вопрос.

По его словам, о таком законопроекте ничего не известно.

30 января «Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что министерство финансов РФ предложило ограничить сумму, которую россияне могут вносить на счет через банкоматы в течение одного месяца. Как утверждают журналисты, законопроект был подготовлен в соответствии с планом мероприятий по «обелению» экономики страны и предполагает введение лимита в 1 млн рублей. В материале отмечалось, что документ уже направили на согласование в Центральный банк РФ и Росфинмониторинг.

В настоящее время в российском законодательстве отсутствуют ограничения на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. Из-за этого в безналичный оборот могут вводиться деньги неустановленного происхождения, говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее россиян предупредили о подорожании услуг банков.
 
