В Госдуме поддержали идею Минфина о лимите на внесение наличных через банкомат

Предложение Минфина РФ установить для россиян лимит на внесение наличных через банкомат до одного миллиона рублей в месяц логично, поскольку поможет в работе по борьбе с мошенниками и обелению экономики. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Абсолютно логичная инициатива, и в первую очередь она может сократить количество случаев финансового мошенничества, если люди под влиянием мошенников где-то снимают деньги, потом их кладут в банкомат. В принципе, никто пока не отменял такой традиционной системы работы банков с клиентами. И если у банка есть отделение и человеку удобно, то вполне можно дойти до банка и любой вопрос решить, связанный с той или иной суммой наличных средств. Давайте исходить из того, что все-таки есть общая практика обеления экономики — это так или иначе в условиях решения задач по сбалансированности доходов, расходов, бюджетов всех уровней важная задача, поэтому вполне нормальная инициатива. Я лично буду поддерживать ее в момент голосования», — сказал он.

30 января «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Министерство финансов России предложило ограничить одним миллионом рублей сумму, которую россияне могут вносить в месяц на счет через банкоматы. Законопроект ведомства подготовлен в соответствии с планом мероприятий по «обелению» российской экономики и направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг.

В настоящее время в российском законодательстве нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в связи с этим в безналичный оборот могут вводиться деньги, имеющие неустановленное происхождение.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики страны в 2026 году и реализацию плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, обратив особое внимание на необходимость значимого увеличения собираемости налогов в текущем году.

Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между юрлицами и физлицами.