Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

В Госдуме поддержали идею Минфина о лимите на внесение наличных через банкомат

Депутат Наумов: лимит по наличным в банкомате поможет в борьбе с мошенниками
Александр Сухов/РИА Новости

Предложение Минфина РФ установить для россиян лимит на внесение наличных через банкомат до одного миллиона рублей в месяц логично, поскольку поможет в работе по борьбе с мошенниками и обелению экономики. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Абсолютно логичная инициатива, и в первую очередь она может сократить количество случаев финансового мошенничества, если люди под влиянием мошенников где-то снимают деньги, потом их кладут в банкомат. В принципе, никто пока не отменял такой традиционной системы работы банков с клиентами. И если у банка есть отделение и человеку удобно, то вполне можно дойти до банка и любой вопрос решить, связанный с той или иной суммой наличных средств. Давайте исходить из того, что все-таки есть общая практика обеления экономики — это так или иначе в условиях решения задач по сбалансированности доходов, расходов, бюджетов всех уровней важная задача, поэтому вполне нормальная инициатива. Я лично буду поддерживать ее в момент голосования», — сказал он.

30 января «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Министерство финансов России предложило ограничить одним миллионом рублей сумму, которую россияне могут вносить в месяц на счет через банкоматы. Законопроект ведомства подготовлен в соответствии с планом мероприятий по «обелению» российской экономики и направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг.

В настоящее время в российском законодательстве нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в связи с этим в безналичный оборот могут вводиться деньги, имеющие неустановленное происхождение.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики страны в 2026 году и реализацию плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, обратив особое внимание на необходимость значимого увеличения собираемости налогов в текущем году.

Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между юрлицами и физлицами.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!