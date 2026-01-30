Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

«Мы вас ждем». Военный эксперт рассказал, смогут ли ВСУ захватить ЗАЭС

Военный эксперт Коновалов: Киев говорит о захвате ЗАЭС, чтобы повысить ставки
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинское руководство неоднократно говорило о возможном захвате Запорожской АЭС (ЗАЭС), но все попытки сделать это оканчивались неудачей, так что теперь эти угрозы нужны только для того, чтобы выслужиться перед Западом. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Напомню, что ВСУ неоднократно пытались проводить так называемые разведки боем, засылали диверсионные группы, чтобы понять, насколько серьезно охраняется ЗАЭС. Ни разу украинским войскам пробиться не удалось, поэтому я не думаю, что они смогли бы как-то захватить этот объект. Однако подобные заявления Киев использует, чтобы показать Западу, что он готов поднять ставки, готов на грандиозную провокацию», — пояснил военный эксперт.

Он отметил, что Россия привыкла к подобным выпадам и отвечает на угрозы совершенно спокойно.

«В Кремле совершенно спокойно дали понять, что если ВСУ хотят захватить ЗАЭС, то они могут попробовать, мы их ждем там. Наши войска их там ждут и будут готовы», — заключил Коновалов.

Россия учитывает заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности к компромиссам, сказал официальный представитель президента России Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что Киев может попытаться атаковать Запорожскую АЭС, чтобы ее отбить у России.

«Естественно, мы видели заявления, здесь нужно обратить внимание, что Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем РФ», — рассказал Песков.

Ранее в Госдуме рассказали, в каком случае Россия возобновит удары по украинской инфраструктуре.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!