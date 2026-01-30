«Мы вас ждем». Военный эксперт рассказал, смогут ли ВСУ захватить ЗАЭС

Украинское руководство неоднократно говорило о возможном захвате Запорожской АЭС (ЗАЭС), но все попытки сделать это оканчивались неудачей, так что теперь эти угрозы нужны только для того, чтобы выслужиться перед Западом. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Напомню, что ВСУ неоднократно пытались проводить так называемые разведки боем, засылали диверсионные группы, чтобы понять, насколько серьезно охраняется ЗАЭС. Ни разу украинским войскам пробиться не удалось, поэтому я не думаю, что они смогли бы как-то захватить этот объект. Однако подобные заявления Киев использует, чтобы показать Западу, что он готов поднять ставки, готов на грандиозную провокацию», — пояснил военный эксперт.

Он отметил, что Россия привыкла к подобным выпадам и отвечает на угрозы совершенно спокойно.

«В Кремле совершенно спокойно дали понять, что если ВСУ хотят захватить ЗАЭС, то они могут попробовать, мы их ждем там. Наши войска их там ждут и будут готовы», — заключил Коновалов.

Россия учитывает заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности к компромиссам, сказал официальный представитель президента России Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что Киев может попытаться атаковать Запорожскую АЭС, чтобы ее отбить у России.

«Естественно, мы видели заявления, здесь нужно обратить внимание, что Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем РФ», — рассказал Песков.

