Дерматолог рассказала, какие антисептики могут быть опасны

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Врач-дерматолог и косметолог Анна Сергукова рассказала, чем могут быть опасны антисептики для рук. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Специалист рекомендует избегать антисептиков, которые содержат триклозан, парабены или фталевую кислоту. Эти вещества имеют побочные эффекты.

Она порекомендовала тщательно изучать состав антибактериального средства перед применением.

Так, стоит выбирать антисептики без отдушек и цвета, в состав которых входит этанол или изопропиловый спирт, а также перекись водорода и глицерин. При этом этанола в средстве должно быть не больше 60%.

Использовать же антисептики, по словам Сергуковой, лучше в сочетании с мылом, поскольку один гель может не справиться.

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