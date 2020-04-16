Жителей Москвы с ОРВИ будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Жителям Москвы с диагнозом ОРВИ выпишут штрафы, в случае если они будут нарушать режим самоизоляции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Там уведомили, что у заболевших ОРВИ москвичей будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию.
«Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID-19», — пояснили в штабе.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что в Москве врачи будут рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус.
В России COVID-19 заразились почти 28 тыс., умерли 232 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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