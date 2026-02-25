В МВД рассказали, как мошенники пытаются «добить» жертв после неудачных попыток обмана

МВД: после неудачной атаки мошенники могут выдавать себя за полицейских

В МВД предупредили, что после неудачной попытки обмана мошенники могут выдавать себя за полицейских и давить на жертв. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в мессенджере Max.

В качестве примера силовики опубликовали фрагмент аудиозаписи с наглядным примером «дожимания» человека. Мужчина получил файл с вредоносным программным обеспечением со взломанного аккаунта своего знакомого. Мужчина скачал его, но заподозрил неладное, когда программа запросила доступ к сообщениям. Он сразу отключил интернет, удалил файл и таким образом не допустил взлома устройства.

Однако на этом мошенники не успокоились.

«Вскоре ему (мужчине. — «Газета.Ru») позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и попытались убедить в том, что устройство все-таки было взломано, а средства переведены для спонсирования ВСУ», — говорится в сообщении.

Полицейские напомнили, что в случае, когда удалось распознать действия мошенников, важно сохранять бдительность, ведь они могут попытаться обмануть свою жертву снова.

25 февраля РИА новости сообщали, что в России активизировались мошенники, которые звонят потенциальным жертвам под видом судебных приставов и сообщают о якобы неоплаченных штрафах ГАИ.

По информации агентства, аферисты призывают россиян срочно оплатить штраф, на который уже начали начисляться пени. Тем, кто попадается на эту уловку, присылают сообщение с фальшивой ссылкой на оплату штрафа.

