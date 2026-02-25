Размер шрифта
Общество

Пенсионерка из Сургута отдала мошенникам 19 млн рублей

В Сургуте пенсионерка отдала мошенникам 19 млн рублей
В Сургуте пенсионерка перевела мошенникам все накопления после того, как ее убедили в утечке персональных данных, женщина установила на телефон приложение и перечислила более 19 млн на счета злоумышленников. Об этом сообщает УМВД по ХМАО.

Пенсионерка общалась с неизвестными с конца декабря 2025 года. Сначала женщине позвонила лжесотрудница негосударственного пенсионного фонда и сообщила об утечке данных. Затем с ней связался «силовик», подтвердивший информацию и убедивший женщину изменить реквизиты счетов для сохранности денег.

По инструкции злоумышленников сургутянка установила на телефон приложение, якобы для бесконтактной оплаты, и перевела все свои сбережения — более 19 миллионов рублей — на подконтрольные мошенникам счета. Когда аферисты перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток отдал мошенникам сейф с драгоценностями и валютой на 4,5 млн

 
