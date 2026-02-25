Россиянка вонзила нож в спину ревнивого сожителя в селе под Воронежем

В Воронежской области пьяная женщина напала на мужа с ножом из-за ссоры

В Семилукском районе задержали 30-летнюю местную жительницу, которая ударила сожителя ножом в спину. Об этом сообщает УМВД по Воронежской области.

Инцидент произошел 23 февраля в селе Латное. Пара распивала спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт на почве ревности к бывшему партнеру женщины. Мужчина начал оскорблять возлюбленную, ответ та схватилась за нож. Женщина несколько раз ударила его в спину.

Раненого госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. В отделе полиции подозреваемая признала вину, возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

