Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Сварщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России
Алексей Даничев/РИА Новости

Сварщикам в начале 2026 года в среднем предлагали заработную плату в размере более 267 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследования hh.ru и сервиса «Моя смена».

«Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 267 300 рублей», — говорится в исследовании.

Следом идут электромонтажники — им предлагают 160 тыс. рублей. На третьем месте – машинисты и монтажники с заработной платой в 146,9 тыс. рублей.

В топ-10 высокооплачиваемых рабочих специальностей также вошли маляры, штукатуры, автослесари, токари, фрезеровщики, водители, операторы станков с числовым программным управлением и механики.

На фоне усиления конкуренции и в ситуации, когда компании больше не борются за кандидатов, главной ошибкой россиян станет импульсивное увольнение «в никуда». В 2026 году цикл поиска достойной работы увеличился до 3-4 месяцев, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году.

 
