В России резко выросли продажи восстановленных смартфонов

В России зафиксирован значительный рост продаж восстановленных смартфонов. По итогам 2025 года сегмент увеличился на 218% в количественном выражении и на 141% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает формирование устойчивого спроса на устройства данной категории, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «М.Видео».

Восстановленный смартфон — это устройство, которое уже использовалось или было возвращено продавцу, после чего его проверили, отремонтировали при необходимости и снова выставили на продажу.

«В количественном выражении лидером остается Apple — на восстановленные iPhone приходится порядка 68% всех продаж в сегменте. Вторую позицию занимает Samsung с долей около 14%. Далее следуют Xiaomi — около 6%, realme — порядка 3%, а также Huawei и HONOR, каждая из которых формирует около 2–3% продаж. Остальную долю обеспечивают Tecno, POCO, Infinix и vivo. В денежном выражении концентрация еще выше: доля Apple достигает порядка 83%, что объясняется более высокой средней стоимостью устройств бренда. Samsung занимает около 11%. Xiaomi формирует около 2%, Huawei и HONOR — по 1–2%, при этом остальные бренды совокупно занимают небольшую долю сегмента», — отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что рост продаж воссстановленных смартфонов отражает рационализацию потребительского поведения: часть аудитории осознанно выбирает такие девайсы как способ оптимизировать бюджет без существенного компромисса по функциональности.

При этом принципиально важно, чтобы продавец прозрачно информировал о статусе устройства и условиях гарантии — именно корректная маркировка формирует доверие к категории и снижает риски недобросовестных практик на рынке, подчеркнули в пресс-службе.

