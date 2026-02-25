Степашин: СССР и затем Россия ставили вопрос о вступлении в НАТО

СССР, а затем и Россия выражали готовность вступить в НАТО, но альянс отказался. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

По его словам, в 1949 году Лаврентий Берия занимался вопросом вступления Советского Союза в Североатлантический альянс, но страну туда не приняли.

Степашин напомнил, что НАТО создавался как противовес в первую очередь СССР. В 1955 году появилась Организация Варшавского договора из стран восточного блока. Однако, когда в 1991 году Варшавский договор распался, в НАТО уже не было необходимости.

В 1990-е годы, когда Степашин возглавлял комитет Верховного Совета по обороне и безопасности России, он вел переговоры с генеральным секретарем НАТО Манфредом Вернером о вступлении в блок.

«Язадал один вопрос (Вернеру — прим. ред.): «Зачем [конфронтация]?» Я говорю: «Вот, у нас есть предложение даже вступить в НАТО». Потом это повторял Владимир Владимирович Путин, когда стал президентом», — рассказал Степашиин.

Экс-премьер обратил внимание, что в начале 2000-х Российская Федерация и Североатлантический альянс достаточно активно сотрудничали, был даже создан Совет Россия - НАТО, проводились совместные учения.

Степашин высказал мнение, что Россию «надули».

Ранее Путин напомнил, что Россия хотела вступить в НАТО, но ее там не ждали.