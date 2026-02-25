Вакцину против рака поджелудочной железы планируют создать в России

В России планируют разработать вакцину для терапии рака поджелудочной железы. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в ходе сессии Форума будущих технологий, передает РИА Новости.

«Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак, следующая разработка... Мы планируем поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснуться», — сказал он.

В январе академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Центре Гамалеи начали закупку производных для создания вакцины от рака, вскоре специалисты начнут синтез препарата. Первыми пациентами, которые получат новое лекарство, станут трое больных сложной формой меланомы.

