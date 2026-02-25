Трамп примерил золотую медаль Олимпиады и отказался ее возвращать

Трамп надел золотую медаль олимпийского хоккея и отказался ее возвращать

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с хоккеистами национальной сборной, одержавшими победу на Олимпийских играх в Италии.

Во время торжественной церемонии форвард Мэттью Ткачук вручил Трампу золотую медаль, и президент надел ее себе на шею.

«Теперь я ее не верну. Выменяю на что-нибудь», — сказал Трамп.

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

