В Европе назвали невероятным решение Венгрии по Украине

Министр Розенкранц: невероятно, что Венгрия не проявила солидарности с Киевом
Global Look Press

Министр по делам Евросоюза и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц выразила надежду на то, что Венгрия изменит свою позицию по поводу поддержки Украины. Об этом она рассказала европейскому изданию Politico.

«Я надеюсь на изменение подхода Венгрии к Украине, потому что нам необходимо действовать сообща ради европейской безопасности. Учитывая историю Венгрии, я считаю невероятным, что они не проявили солидарности», — сказала она.

27 января Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил сначала о приостановке поставок дизельного топлива на Украину, а затем о блокировке решений ЕС о принятии 20-го пакета антироссийских санкций и о выделении €90 млрд Украине.

23 февраля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не согласовали выделение Украине кредита на €90 млрд из-за вето Венгрии, а также не утвердили 20-й пакет санкций против России.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что Будапешт прорвет нефтяную блокаду.

Ранее Орбан рассказал, почему Зеленский давит на Венгрию.

 
