Президент определил новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что это 40 россиян, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом. Глава государства направил им предложение войти в состав ОП.

Как сообщается на сайте Кремля, не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные сообщества, а также другие некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.

Общественная палата — это постоянно действующий консультативно-совещательный орган (федерального, регионального или муниципального уровня), созданный для взаимодействия российских граждан и общественных объединений с государственной властью.

ОП обеспечивает учет интересов населения, защиту прав и осуществляет общественный контроль за деятельностью органов власти, работая на общественных началах.

