На курорте в Карачаево-Черкесии произошло массовое отравление

Массовое отравление туристов произошло на горнолыжном курорте Домбай, расположенном в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что люди могли заразиться ротавирусной инфекцией. Отдыхающие жалуются на тошноту и рвоту, боли в животе. При этом у некоторых заболевших симптомы проявились в первые дни пребывания на курорте, у остальных — уже после возвращения домой.

Как рассказала журналистам москвичка по имени Юлия, она приехала на Домбай в компании из четырех человек. Уже через два дня у девушки и ее молодого человека резко ухудшилось самочувствие.

«Сейчас они проводят время в номере и лечатся самостоятельно. По словам туристки, она просит вернуть деньги за ски-пасс из-за сорванного отпуска», — отмечается в материале.

Другая москвичка по имени Валерия заявила, что во время поездки на Домбай ее мучили диарея и рвота. Женщине стало лучше только после того, как она вернулась домой.

По мнению туристов, большое количество людей на Домбае жалуются на симптомы ротавируса. Однако они не обращаются за профессиональной медицинской помощью и лечатся на дому.

Ранее в России для профилактики разрешили ставить взрослым отечественную вакцину от ротавируса.