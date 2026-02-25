Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

На курорте в Карачаево-Черкесии произошло массовое отравление

SHOT: туристы на Домбае массово жалуются на симптомы ротавирусной инфекции
РИА «Новости»

Массовое отравление туристов произошло на горнолыжном курорте Домбай, расположенном в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что люди могли заразиться ротавирусной инфекцией. Отдыхающие жалуются на тошноту и рвоту, боли в животе. При этом у некоторых заболевших симптомы проявились в первые дни пребывания на курорте, у остальных — уже после возвращения домой.

Как рассказала журналистам москвичка по имени Юлия, она приехала на Домбай в компании из четырех человек. Уже через два дня у девушки и ее молодого человека резко ухудшилось самочувствие.

«Сейчас они проводят время в номере и лечатся самостоятельно. По словам туристки, она просит вернуть деньги за ски-пасс из-за сорванного отпуска», — отмечается в материале.

Другая москвичка по имени Валерия заявила, что во время поездки на Домбай ее мучили диарея и рвота. Женщине стало лучше только после того, как она вернулась домой.

По мнению туристов, большое количество людей на Домбае жалуются на симптомы ротавируса. Однако они не обращаются за профессиональной медицинской помощью и лечатся на дому.

Ранее в России для профилактики разрешили ставить взрослым отечественную вакцину от ротавируса.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!