«Мой отец — украинец, да пощирее, чем вы». Небензя поспорил с представителями Киева в ООН

На заседании Совбеза ООН разгорелся спор о национальной идентичности: замглавы МИД Украины Марьяна Беца усомнилась в украинских корнях Василия Небензи. Постпред России в ответ заявил, что он из запорожских казаков, и напомнил о миллионах русских и украинцев по обе стороны границы. К чему придрались украинские дипломаты и как поменялась позиция Киева по национальному вопросу — в материале «Газеты.Ru».

«Мой отец — щирый украинец»

Накануне постпред России, выступая на заседании Совбеза ООН, рассказал о своих украинских корнях. Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ответ усомнилась в его национальности.

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник (постпред Украины в ООН. — «Газета.Ru»).

Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за 30 серебреников», — высказался дипломат.

Беца в ответ заявила, что украинцем Небензю не считает.

«Во-первых, господин Небензя, вы не украинец и не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не были одной нацией с Россией и никогда не будем одной нацией с Россией», — отметила замглавы украинского МИД.

«Мы вместе воевали с нацистами»

Василий Небензя добавил, что в годы Великой Отечественной войны его отец, украинец, отправился воевать в Ленинград за свою Родину. Для этого он приписал себе год, чтобы его взяли добровольцем, и затем с этим приписанным годом прожил всю жизнь .

Тогда у нас было общее Отечество. А во что вы нынешнее свое превратили? Это не понимает и не может понять почти никто из сидящих в этом зале. Тогда мы вместе воевали с нацистами, а сейчас воюем одни — без вас, без тех, кого превратили в нацистов, за народ Украины, чтобы они не стали такими же. Василий Небензя постпред России при ООН

Он напомнил, что спецоперация продолжается четыре года, и его не радует, что гибнут люди.

«Но если надо будет — это будет продолжаться столько, сколько нужно, чтобы этих людей вы больше не зомбировали»,

— подчеркнул дипломат.

Созванная по инициативе европейских членов Совбеза встреча, по словам Василия Небензи, не связана ни с задачами поддержания международного мира и безопасности, ни с заявленной заботой о гражданских на Украине. Он заявил, что европейские государства не демонстрируют готовности поддерживать трехсторонние переговоры, нацеленные на выработку устойчивого и долгосрочного урегулирования, и, по его мнению, не проявляют интереса к будущему украинцев.

В качестве подтверждения своей позиции дипломат сослался на недавнюю Мюнхенскую конференцию, прошедшую чуть более недели назад. По его утверждению, лидеры ряда стран ЕС и представители НАТО обсуждали прежде всего перевооружение Европы, усиление восточного фланга блока и подготовку к возможному военному сценарию.

Небензя также отметил, что канцлер Мерц, апеллируя к истории и географии Германии, заявлял о намерении вновь занять ведущие позиции в Европе и в кратчайшие сроки сделать бундесвер самой мощной конвенциональной армией на континенте, задавшись вопросом, к каким последствиям это может привести для других европейских государств .

Позиции России и Украины

Президент Владимир Путин ранее не раз заявлял, что считает русских и украинцев одним народом и не намерен пересматривать эту позицию.

«Вместе с тем я никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — один народ.

Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацисткой националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев — других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера», — отмечал глава государства.

Владимир Зеленский, комментируя слова российского лидера, подчеркнул, что не считает русских и украинцев единым народом.

«Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — заявлял он.

По его словам, если бы речь действительно шла об одном народе, «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».