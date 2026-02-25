Белгородский губернатор сообщил о резком росте числа погибших и раненых при атаках ВСУ

Гладков: с начала года от атак ВСУ погибли 35 жителей Белгородской области

С начала 2026 года из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 35 жителей Белгородской области, еще 239 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У нас огромные потери <...> Почти втрое рост по сравнению с 2025 годом», — сообщил Гладков.

Он отметил, что потери есть не только среди мирного населения региона, но и военнослужащих. По его словам, только вчера погибли два бойца — один из «БАРСА», другой из «Орлана». Гладков высказал слова соболезнования родным военных.

Кроме того, в два раза выросло количество поврежденных автомобилей. Количество поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне — более тысячи, уточнил Гладков. Он добавил, что оперативная обстановка в регионе остается крайне сложной.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе беспилотника ВСУ по автомобилю скорой помощи, который ехал на вызов к пациенту. Губернатор уточнил, что медики, к счастью, не пострадали. Фельдшерская бригада успела оперативно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме.

Ранее при атаке БПЛА было уничтожено здание фельдшерско-акушерского пункта в Брянской области.