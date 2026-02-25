Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Белгородский губернатор сообщил о резком росте числа погибших и раненых при атаках ВСУ

Гладков: с начала года от атак ВСУ погибли 35 жителей Белгородской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

С начала 2026 года из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 35 жителей Белгородской области, еще 239 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У нас огромные потери <...> Почти втрое рост по сравнению с 2025 годом», — сообщил Гладков.

Он отметил, что потери есть не только среди мирного населения региона, но и военнослужащих. По его словам, только вчера погибли два бойца — один из «БАРСА», другой из «Орлана». Гладков высказал слова соболезнования родным военных.

Кроме того, в два раза выросло количество поврежденных автомобилей. Количество поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне — более тысячи, уточнил Гладков. Он добавил, что оперативная обстановка в регионе остается крайне сложной.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе беспилотника ВСУ по автомобилю скорой помощи, который ехал на вызов к пациенту. Губернатор уточнил, что медики, к счастью, не пострадали. Фельдшерская бригада успела оперативно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме.

Ранее при атаке БПЛА было уничтожено здание фельдшерско-акушерского пункта в Брянской области.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!