Умер лидер cоветского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп

Умер один из основателей и многолетних руководителей челябинского вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп. Соболезнования в связи с кончиной вокалиста высказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

Ростислав Гепп скончался 24 февраля на 75-м году жизни. Отмечается, что до последних дней он выступал с концертами. В пресс-службе правительства добавили, что музыкант всегда был верен родной для него Челябинской области и любил малую родину — город Златоуст.

О причинах смерти Геппа не сообщается. О месте и дате похорон информация появится позднее.

Заслуженный артист России Ростислав Гепп возглавлял ансамбль с 1989 года после отъезда в Москву другого его основателя Валерия Ярушина. Под руководством Геппа музыкальный коллектив выпустил восемь альбомов. Последний вышел в 2024 году и был посвящен родному городу — Челябинску. Гепп был был одним из вокалистов ансамбля, играл на флейте и клавишных инструментах. 14 ноября 2026 года артисту должно было исполниться 75 лет.

