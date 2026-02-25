Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Умер лидер cоветского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп

В Челябинске скончался один из основателей ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп
ВИА АРИЭЛЬ/VK

Умер один из основателей и многолетних руководителей челябинского вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп. Соболезнования в связи с кончиной вокалиста высказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

Ростислав Гепп скончался 24 февраля на 75-м году жизни. Отмечается, что до последних дней он выступал с концертами. В пресс-службе правительства добавили, что музыкант всегда был верен родной для него Челябинской области и любил малую родину — город Златоуст.

О причинах смерти Геппа не сообщается. О месте и дате похорон информация появится позднее.

Заслуженный артист России Ростислав Гепп возглавлял ансамбль с 1989 года после отъезда в Москву другого его основателя Валерия Ярушина. Под руководством Геппа музыкальный коллектив выпустил восемь альбомов. Последний вышел в 2024 году и был посвящен родному городу — Челябинску. Гепп был был одним из вокалистов ансамбля, играл на флейте и клавишных инструментах. 14 ноября 2026 года артисту должно было исполниться 75 лет.

Ранее была названа причина смерти звезды фильма «А зори здесь тихие».

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!