СМИ сообщили о погибших при атаке дронов на Смоленскую область

Не менее четырех человек получили несовместимые с жизнью травмы во время атаки украинских дронов на предприятие по добыче удобрений в Смоленской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) около 6:00 мск нанесли удары по заводу в Дорогобужском районе. В результате пострадали восемь человек — четверых спасти не удалось, остальных доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

«На месте продолжают тушить пожар», — говорится в публикации.

В ночь на 25 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. По данным министерства обороны страны, украинские военные использовали для атак БПЛА самолетного типа. Больше всего воздушных целей — 24 — нейтрализовали в Брянской области. В Крыму сбили 18 беспилотников, в Смоленской области — 14, в Орловской и Тульской областях — по три. Еще три летательных аппарата ликвидировали над акваторией Черного моря, по одному — в столичном регионе, Белгородской, Курской и Калужской областях.

Ранее в Севастополе в результате многочасового ночного налета БПЛА погиб мужчина.