Российские военные ликвидировали склады украинских боеприпасов под Харьковом

МО РФ: расчеты «Торнадо-С» уничтожили склады боеприпасов ВСУ под Харьковом
Пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» российской группировки войск «Север» уничтожили украинские склады боеприпасов под Харьковом. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Уничтожены вражеские склады с БК (боекомплектом. — «Газета.Ru»), центры управления беспилотниками и крупные скопления техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские подразделения действовали в ночное время.

23 февраля Минобороны РФ сообщало, что группировка «Восток» продвигается вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), группировки «Север», «Запад», «Южная» и «Центр» за сутки улучшили позиции.

В частности, группировка «Север» нанесла удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Там противник лишился до 225 военнослужащих, 11 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, боевой машины реактивной системы залпового огня «Верба» и четырех складов материальных средств.

Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России.

 
