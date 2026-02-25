Раскрыто имя нового ухажера Авроры Кибы — влиятельного миллионера из Азербайджана

Экс-невеста Григория Лепса Аврора Киба нашла нового возлюбленного — племянника президента Азербайджана Ильхама Алиева, долларового миллионера и главу первого коллекторского агентства страны Рустама Гаджиева. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал утверждает, что День святого Валентина Киба провела в окружении людей, близких к семье президента. Вместе с Рустамом и его братом с женой она танцевала на карнавале в Рио и позировала на знаменитом пляже Копакабана.

Роскошный праздник в честь 20-летия Авроры, прошедший 5 февраля, тоже, по данным SHOT, мог быть организован при финансовой поддержке Гаджиева. СМИ оценили бюджет мероприятия в 30 млн рублей.

Известно, что отец нового возлюбленного Кибы — замминистра экологии Азербайджана, мать заведует кафедрой в Бакинском госуниверситете. Бабушка приходилась родной сестрой Гейдару Алиеву, отцу Ильхама Алиева.

В соцсетях Рустам не скрывает своего статуса: он публикует фото элитных спорткаров, делится впечатлениями от поездок в Токио и на Октоберфест, болеет за «Манчестер Юнайтед». Мужчина вдвое старше Авроры — ему 36 лет.

