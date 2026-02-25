«Впустил страх, он меня уничтожил»: Малинин о результате на Олимпиаде

Малинин признался, что перестал верить в себя после участия в Олимпиаде

Фигурист Илья Малинин в своих соцсетях высказался об итогах Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Все, что привело к этому моменту, казалось пустой тратой времени. Никакого смысла продолжать, никакого доверия к миру, никакой причины верить в себя. Я впустил страх — он меня уничтожил. Теперь пора встать и сделать это снова. Это кончено, завершено, ушло. Новые цели и вызовы ждут впереди. Что-то большее и лучшее», — написал фигурист.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

