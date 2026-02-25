Размер шрифта
«Ты посмотри, че делает!»: Ивлеева рискует жизнью в Эфиопии

Блогерша Ивлеева показала, что чуть не попала под машину в Эфиопии
Telegram-канал «ивлеева.com в горле»

Блогерша Анастасия Ивлеева пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на инфраструктуру Эфиопии, куда знаменитость приехала накануне.

Ивлеева опубликовала ролик, как ей пришлось переходить дорогу на пешеходном переходе в сильном потоке машин в условиях отсутствия светофоров. Телеведущая на видео едва не попала под автомобиль, поскольку водитель отказался пропускать ее.

«Ты посмотри, че делает? Вот надо ждать или кидаться под колеса!» — возмущенно заявила блогерша.

Сейчас знаменитость находится в Эфиопии на съемках трэвел-шоу. Утром 25 февраля она прилетела в Джинку. В соцсетях знаменитость призналась, что, несмотря на частые перелеты, она до сих пор страдает от аэрофобии.

17 февраля Ивлеева сообщила, что стала жертвой злоумышленников. Телеведущая предупредила, что ее страница в Instagram была взломана, поэтому не нужно переходить по ссылкам из Stories и переводить деньги. Блогерша заявила, что уведомит подписчиков «через проверенные каналы» как только восстановит доступ к профилю. Ей удалось вернуть аккаунт спустя несколько дней.

Ида Галич, которую ранее также взламывали злоумышленники, отреагировала на проблему бывшей подруги.

