В Чернобыльской зоне возобновились пожары

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Чернобыльской зоне отчуждения из-за песчаной бури возобновились пожары, написал в Facebook член Общественного совета в госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Емельяненко добавил, что возгорание произошло в селе Корогод Иванковского района.

Ранее сообщалось, что пожары в Чернобыльской зоне потушены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Пожарные продолжают тушить тлеющую древесину в лесах Чернобыля

Пожар в Чернобыльской зоне потушен

«На пороге катастрофы»: к чему приведет пожар в Чернобыле