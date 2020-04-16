В Чернобыльской зоне возобновились пожары
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В Чернобыльской зоне отчуждения из-за песчаной бури возобновились пожары, написал в Facebook член Общественного совета в госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
Емельяненко добавил, что возгорание произошло в селе Корогод Иванковского района.
Ранее сообщалось, что пожары в Чернобыльской зоне потушены.
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