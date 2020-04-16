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В Кремле оценили действия московских властей в первый день пропускного режима, введенного на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас все шаги делают только в интересах граждан и ради спасения и защиты граждан от эпидемии. Определенные сбои бывают. Мы надеемся, что мэрия Москвы сделает определенные уроки из вчерашних затруднений», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве с 15 апреля спецпропусков на время действия режима самоизоляции. Цифровой пропуск требуется для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.