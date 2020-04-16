Систему электронных пропусков запускают в Красноярском крае

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Система электронных пропусков вводится в Красноярском крае на время действия режима самоизоляции, введенного из-за опасности распространения коронавиурса нового типа. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Со следующей недели жители края смогут предъявлять для проверки электронный или бумажный пропуск по собственному выбору, говорится в сообщении. Отмечается, что электронный пропуск будет оформляться через специальный сайт, который в настоящее время проходит тестирование.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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