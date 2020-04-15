Граждан Таджикистана подозревают в подготовке теракта в Германии

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Полиция Германии арестовала граждан Таджикистана по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает портал Der Tagesspiegel.

Всего арестованы были пять человек и доставлены в следственный изолятор.

По данным следствия, группа молодых людей в возрасте от 24 до 32 лет примкнули к ИГ (организация запрещена в России)* в 2019 году. Они также получали указания от террористов из Сирии и Афганистана. Подозреваемые планировали совершить теракт в отношении военных учреждений США в Германии, а также нескольких определенных лиц.

У членов группы из Таджикистана были изъяты огнестрельное оружие и патроны, а также инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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