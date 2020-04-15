Германия может отменить массовые мероприятия до 31 августа
Немецкое правительство намерено запретить массовые мероприятия в стране из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bild.
Так, соответствующий запрет планируют установить в Германии до 31 августа. Обсуждение ведет канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель.
Власти регионов будут сами определять численность мероприятий, которые будут запрещены, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Также властями федеральных земель будет в индивидуальном порядке приниматься решение об открытии школ.
Также планируется установить требование на ношение защитных масок в транспорте и магазинах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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