«Индекс самоизоляции» в Москве достиг 4,0

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Большинство жителей Москвы остаются дома и соблюдают требования режима самоизоляции. Такие сведения следуют из индекса самоизоляции «Яндекса».

Так, по состоянию на 20.00 мск 14 апреля, индекс самоизоляции составляет 4,0.

Такой показатель свидетельствует о том, что на улице почти нет людей. Шкала городской активности измеряется от 0 до 5.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса — по 30 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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