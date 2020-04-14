В РПЦ попросили «не бросаться на ближнего» в период самоизоляции

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Замуправляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) рассказал о том, что важно «не сойти в ума» в период режима самоизоляции. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он отметил, что социальная, а точнее, «асоциальная» дистанция между гражданами увеличивается.

Епископ назвал самоизоляцию «самозаточением», а также подчеркнул, что важно «держать себя в интеллектуальной и физической форме», а также «не бросаться на ближнего».

«Есть и задача на будущее: не утратить человеческую общность и, выйдя из «самозаточения», остаться со-обществом», — добавил епископ Савва.

Он также призвал «закрепить память» о том, чего человек может легко лишиться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.