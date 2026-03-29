Стало известно о включении Украины в «военный шенген» НАТО для ударов по России

Эксперт Степанов: НАТО включило Украину в «военный шенген» для ударов по России

Страны НАТО фактически включили Украину в «военный шенген», когда разрешили использовать свое воздушное пространство для пролета беспилотников. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Де-факто Украина включена в формат так называемого военного шенгена, когда может беспрепятственно перемещать свои военные инструменты», — сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, страны НАТО, включая Прибалтику, не только контролируют процесс нахождения украинских дронов в своем небе, но и помогают в целенаведении, прокладывая оптимальные маршруты для ударов по России.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на Петербург, Ленобласть и северо-запад России. По информации канала, открытый маршрут значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Это дает ВСУ открытый выход к Финскому заливу, позволяя обойти системы противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах.

Так называемый «военный шенген» позволяет оперативно перемещать большое количество войск и военной техники через границы государств—членов НАТО.

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.