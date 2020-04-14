Число жертв торнадо в США увеличилось до 26

От торнадо, который обрушился на США, погибли уже как минимум 26 человек. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Ранее стало известно, что от торнадо утром в воскресенье, 12 апреля серьезно пострадал центральный Техас. После этого он направился на восток, к штатам Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Теннесси, Алабама, Джорджия и Каролина.

Самый серьезный ущерб был нанесен штату Миссисипи. Там жертвами стихии стали 11 человек. Кроме того, от нее погибли восемь жителей штата Южная Каролина.

По поступившей информации, из-за торнадо без электричества остались порядка 800 тыс. американцев.

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