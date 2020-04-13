Число случаев заражения коронавирусом в мире приближается к двум миллионам
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Число заразившихся новым типом коронавируса в мире превысило отметку в 1,9 млн, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
По данным на 22.20 мск, число жертв коронавируса более 118 тыс., выздоровели 441 232 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В России заразились COVID-19 свыше 18,3 тыс. человек, умерли более 1,4 тыс. пациентов.
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