Песков ответил, стоит ли регионам действовать по примеру Москвы из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли остальным регионам действовать по примеру Москвы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Москва находится на передовой борьбы с коронавирусом, и наибольшая нагрузка сейчас приходится на систему здравоохранения Москвы. Сейчас каждый глава региона самостоятельно принимает решение в координации с федеральным центром. Безусловно, опыт Москвы важен для остальных регионов», — сказал Песков.

По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы регионы России с новыми случаями заражения COVID-2019

— Лишь 30% россиян полноценно работают из дома в апреле

— ВЦИОМ выяснил у россиян отношение к волонтерам в условиях пандемии