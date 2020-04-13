В Минкомсвязи назвали дату вывозного рейса для россиян из Израиля

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В Минкомсвязи назвали дату вывозного рейса из Москвы в Тель-Авив. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что рейс для возвращения россиян на родину состоится 20 апреля.

В ведомстве добавили, что перелет будет осуществлен бесплатно при наличии у пассажиров авиабилетов любой российской компании.

Рейс будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

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