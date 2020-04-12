Патриарх Кирилл назвал коронавирус божественным промыслом

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал коронавирус Божественным промыслом, пишет «Интерфакс».

По мнению патриарха, цель коронавируса — разрушить идеалы промышленного общества и заставить людей задуматься об истинном смысле жизни.

«Если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь», — добавил патриарх Кирилл.

В России коронавирусом заразились почти 16 тыс., скончались 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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