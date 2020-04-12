Первая смерть пациента с коронавирусом и пневмонией зафиксирована в Курской области

В Курской области в инфекционной больнице им. Н.А. Семашко скончалась женщина, у которой ранее выявили коронавирус и была диагностирована двусторонняя пневмония. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт на странице в «ВКонтакте».

Известно, что женщина длительное время находилась под наблюдением врачей. По словам губернатора, медики пытались спасти женщину, однако она скончались вечером 11 апреля от остановки сердца, которое было ослаблено хроническим заболеванием.

«Это тяжелая утрата, выражаю слова соболезнования родным и близким», — сказал губернатор.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса, при этом выздоровел 1291 человек, а умерли — 130.

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