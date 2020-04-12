Более тысячи человек заразились коронавирусом в Армении

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Армении превысило тысячу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армянский единый информационный центр.

По последним данным, коронавирусная инфекция диагностирована у 1013 человек. За все время пандемии на территории страны зафиксировано 13 случаев летального исхода после заражения коронавирусом, 197 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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