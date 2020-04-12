В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/26/12924026/RIAN_5499838.HR-pic905-895x505-31926.jpg">

Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В частности, Щапов предлагает распространить меры поддержки не только на многодетные и малообеспеченные семьи, но и на семьи с детьми-инвалидами и лиц, ухаживающих за нетрудоспособными взрослыми.

Кроме того, депутат считает необходимым расширение пакета поддерживающих мер. По его мнению, следует организовать выдачу продуктовых наборов для детей и нетрудоспособных взрослых граждан.

Также Щапов призывает обеспечивать указанные категории семей средствами индивидуальной защиты, а нуждающихся детей – устройствами для дистанционного обучения. При этом рекомендуется увеличить сумму выделяемых пособий и компенсировать родителям недополученный за время пандемии доход.

Ранее правительство России в соответствии с распоряжением президента утвердило правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин РФ утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет

— Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до трех лет

— В Минтруде сообщили о выделении 200 млрд рублей на поддержку семей с детьми в РФ