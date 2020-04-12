В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей
Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
В частности, Щапов предлагает распространить меры поддержки не только на многодетные и малообеспеченные семьи, но и на семьи с детьми-инвалидами и лиц, ухаживающих за нетрудоспособными взрослыми.
Кроме того, депутат считает необходимым расширение пакета поддерживающих мер. По его мнению, следует организовать выдачу продуктовых наборов для детей и нетрудоспособных взрослых граждан.
Также Щапов призывает обеспечивать указанные категории семей средствами индивидуальной защиты, а нуждающихся детей – устройствами для дистанционного обучения. При этом рекомендуется увеличить сумму выделяемых пособий и компенсировать родителям недополученный за время пандемии доход.
Ранее правительство России в соответствии с распоряжением президента утвердило правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет.
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