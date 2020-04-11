Песков: без режима самоизоляции РФ ждало бы множество заболевших COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/12151957/upload-RIAN_5737197.HR-pic905-895x505-36437.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без введения режима самоизоляции страна столкнулась бы с большим количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

«Если бы указ Путина о режиме самоизоляции не был подписан, РФ могла бы оказаться под угрозой огромного роста числа инфицированных коронавирусом», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом он заявил в обращении к россиянам. Глава государства отметил, что установленные ранее выходные с 30 марта по 3 апреля, а также введенный в некоторых регионах режим изоляции дали возможность органам власти и системе здравоохранения нарастить ресурсы для борьбы с новой инфекцией. Однако пик эпидемии еще не пройден.

По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

— В Калмыкии у ребенка обнаружили коронавирус

— Первые исследования вакцины от COVID-19 в РФ проведут на 60 добровольцах