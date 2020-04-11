Песков: без режима самоизоляции РФ ждало бы множество заболевших COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без введения режима самоизоляции страна столкнулась бы с большим количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».
«Если бы указ Путина о режиме самоизоляции не был подписан, РФ могла бы оказаться под угрозой огромного роста числа инфицированных коронавирусом», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом он заявил в обращении к россиянам. Глава государства отметил, что установленные ранее выходные с 30 марта по 3 апреля, а также введенный в некоторых регионах режим изоляции дали возможность органам власти и системе здравоохранения нарастить ресурсы для борьбы с новой инфекцией. Однако пик эпидемии еще не пройден.
По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.
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