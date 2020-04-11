Более 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса во всем мире

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Больше 100 тысяч человек погибли от коронавируса во всем мире. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты, связанные с COVID-19.

По последним данным, от вызываемого COVID-19 заболевания в мире скончались 102 607 человек, общее число заболевших — 1 694 954.

Больше всего зараженных в США (499 252), Испании (158 273), Италии (147 577), Франции (125 931), Германии (122 171) и Китае (82 941). Кроме того, много инфицированных в Великобритании (74 605) и Иране (68 192). В остальных странах заражены меньше 50 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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