Более 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса во всем мире
Больше 100 тысяч человек погибли от коронавируса во всем мире. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты, связанные с COVID-19.
По последним данным, от вызываемого COVID-19 заболевания в мире скончались 102 607 человек, общее число заболевших — 1 694 954.
Больше всего зараженных в США (499 252), Испании (158 273), Италии (147 577), Франции (125 931), Германии (122 171) и Китае (82 941). Кроме того, много инфицированных в Великобритании (74 605) и Иране (68 192). В остальных странах заражены меньше 50 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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