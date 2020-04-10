Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за нецензурные высказывания в адрес ингушей. Об этом он сказал в интервью изданию «Чечня сегодня».
Он уточнил, что приносит извинения старейшинам Чечни и Ингушетии и чеченскому муфтию, который в этот момент находился рядом с ним.
Кадыров признал, что неаккуратно выразился, а также добавил, что был на эмоциях и даже не заметил своих оскорбительных высказываний.
Инцидент произошел в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Глава Чечни затронул вопрос помощи соседней Ингушетии, сказав, что ингуши и чеченцы остаются братьями, и нецензурно выругался в адрес тех, кто считает иначе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кадыров ответил на критику его ограничительных мер в Чечне
— Кадыров ответил испугавшимся коронавируса фразой «все равно умрешь»