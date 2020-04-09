В Москве создали комитет по борьбе с COVID-19
В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе столицы.
В данный комитет вошли главные врачи коронавирусных стационаров.
В Оперштабе также рассказали, что врачи выступили с инициативой создания единой системы для больниц, ведущих борьбу с коронавирусом и пневмонией, и отказа от разделения данных медучреждений.
Кроме того, Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Так, если при госпитализации у пациента еще нет результатов теста, но томография выявляет у него признаки COVID-19, то его переводят в стационар и лечат как зараженного коронавирусом.
По словам руководителя Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, в ведомстве подписали приказ об изменении маршрутизации и диагностики пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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