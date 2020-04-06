В Подмосковье после коронавируса выздоровели еще 8 человек
Еще восемь человек в Подмосковье выздоровели после заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба по ситуации с новым коронавирусом в Московской области.
Как отмечается, они получили отрицательный результат на COVID-19. После этого выздоровевших пациентов выписали из больниц.
На сегодняшний день общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье достигло 47.
По последним данным, в России зарегистрировано уже 6343 случая заражения COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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