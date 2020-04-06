Глава Минздрава назвал меры против коронавируса в ряде регионов запоздалыми

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Меры против коронавируса в некоторых регионах России были приняты с опозданием, заявил в интервью программе «Познер» на Первом канале министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, Республика Коми: нужно было все меры начать чуть раньше <...> Пермь можно упомянуть, в том числе. Они, конечно, не в такой ситуации, как Коми, но тем не менее. Можно еще ряд территорий приводить», — сказал Мурашко.

Он также добавил, что скорость принятия необходимых в борьбе с коронавирусом решений, как и уровень осознания опасности инфекции, разнится в субъектах России. Правительство, по словам министра, фактически осуществляет управление профилактикой заболевания в регионах.

«Это тема, которую правительство практически в ежедневном режиме не то что держит на контроле, а фактически управляет ею», — заявил глава Минздрава.

На данный момент в России зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, 47 человек умерли, 406 вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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