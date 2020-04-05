Суд арестовал расстрелявшего из ружья пять человек в Рязанской области
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Мужчина, которого подозревают в расстреле пяти человек в Рязанской области, был арестован Касимовским районным судом. Об этом сообщает ТАСС.
В суде уточнили, что арест назначен сроком на два месяца.
В ходе допроса мужчина дал признательные показания по делу, а также объяснил, что его действия были «необходимой обороной».
4 апреля в поселке Елатьме Рязанской области мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего погибли пять человек.
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