Суд арестовал расстрелявшего из ружья пять человек в Рязанской области

Мужчина, которого подозревают в расстреле пяти человек в Рязанской области, был арестован Касимовским районным судом. Об этом сообщает ТАСС.

В суде уточнили, что арест назначен сроком на два месяца.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания по делу, а также объяснил, что его действия были «необходимой обороной».

4 апреля в поселке Елатьме Рязанской области мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего погибли пять человек.

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