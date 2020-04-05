Распространение коронавируса замедлилось в Испании

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил о замедлении распространения в стране коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что тенденция замедления распространения заболевания говорит об эффективности принятых в стране карантинных мер.

«Испания находится на стадии замедления эпидемии», — уточнил Илья.

Глава минздрава добавил, что возглавляемое ведомство уже распределило 58 млн штук санитарного материала, среди которых 28 млн масок и 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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