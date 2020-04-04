Россия передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем на коронавирус

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Россия поставила в Белоруссию 10 тысяч тес-систем для выявления коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Минске.

Груз прибыл в Минск в субботу, 4 апреля, его встретил лично посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, отметили в дипломатическом представительстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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