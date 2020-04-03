В Подмосковье две школьницы утонули, провалившись под лед
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В Пушкино в водоеме найдены тела двух 13-летних девочек, которые, предположительно, провалились под лед, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
«Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двух 13-летних девочек в результате утопления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 2 апреля две женщины, чьи дочки накануне не вернулись с прогулки, обратились в полицию. Вскоре тела школьниц были найдены в пруду.
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